Veröffentlicht am 26. September 2017 von wwa

NEUWIED – Shout loud Volume 7 – Braunschweiger Metalband Hauptact im Big House – Endlich ist sie wieder zurück: die Veranstaltungsreihe Shout loud! Nach über einem Jahr Pause wegen Umzug in das neue Jugendzentrum lädt das Team des Neuwieder Big House am 30. September erstmals zu der bekannten Metal-Veranstaltung in die neuen Räumlichkeiten ein. Organisiert wird das Konzert schon zum siebten Mal von Florian Hilger vom regionalen Musikmagazin Shout Loud gemeinsam mit den Mitarbeitern des städtischen Jugendzentrums.

Zu dieser Ausgabe ist es dem Team gelungen, fünf regional und überregional bekannte Bands der härteren Gangart im Big House auf die Bühne zu bringen. Hauptact der Veranstaltung ist die Band „A Traitor Like Judas“, die extra aus Braunschweig anreisen, um dem Publikum in der Deichstadt einzuheizen. Außerdem spielen die im Kreis sehr bekannten und beliebten „Their Decay“ und „Trvmmer“ so wie „Ich Bin Vbik“ und „The Fallen Grace“, die beide nach längerer Pause wieder auf der Bühne stehen.

Vor Ort wird es außerdem einige Specials geben. Der Eintrittspreis bleibt wie bisher bei günstigen 5 Euro an der Abendkasse. Die ersten 100 Besucher erhalten den vergangenes Jahr erschienen Musik-Sampler „Heart For The Scene“ als Geschenk.

Der Einlass am Samstag, 30. September, ist ab 18:30 Uhr im Big House Neuwied, Museumsstraße 4a. Da der Zutritt ab einem Alter von 14 Jahren erfolgt (Jugendschutzgesetz), sollten junge Besucher einen Ausweis oder ein anderes Dokument zum Altersnachweis mitbringen. Alle Infos auch auf www.shout-loud.de und im Big House Neuwied, jugendzentrum@neuwied.de oder 02631- 802 734.