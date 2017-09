Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

ROSENHEIM – Sperrung der K 114 zwischen Rosenheim und Nauroth – Im Zeitraum Dienstag 19. bis Mittwoch 27. September wird die Fahrbahndecke der Kreisstraße 114 zwischen Rosenheim und Nauroth, ab Einmündung Friedhofstraße Rosenheim bis Brückenbauwerk über die L 288, erneuert. Im Rahmen der Maßnahme muss die K 114 für die Fräsarbeiten am 19. September und den Einbau der neuen Asphaltdecke am 27. September voll gesperrt werden. An diesen beiden Tagen wird eine Umleitung von Rosenheim über Elkenroth nach Nauroth und umgekehrt eingerichtet. Zusätzlich kann auch die Strecke von Rosenheim über Malberg und Luckenbach auf die L 288 (Ungehungsstraße) als Umfahrung genutzt werden. Zwischen den beiden Vollsperrungen werden Vorarbeiten für den Deckeneinbau wie zum Beispiel Anpassungen von Schachtabdeckungen und anderen Einbauten unter halbseitiger Sperrung der K 114 mit Ampelregelung durchgeführt.

Im Rahmen der Maßnahme wird die Fahrbahndecke der K 114 auf einer Länge von circa 360 Meter erneuert. Die Baukosten für den Kreis Altenkirchen belaufen sich auf rund 50.000 Euro.

Der Landesbetrieb Mobilität Diez bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen.