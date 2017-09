Veröffentlicht am 24. September 2017 von wwa

NEUWIED – Selbst gebaute Häuser, selbst gefertigtes Spielzeug – Kinder können Herbstferien auf dem Bauspielplatz verbringen – Wenige Wochen nach Ende der Sommerferien öffnet der beliebte Bauspielplatz der Stadt Neuwied erneut seine Tore: Vom 2. bis 13. Oktober kann werktags während der Herbstferien wieder gespielt und gebaut werden.

Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren können auf dem Bauspielplatz an der Bimsstraße, direkt gegenüber dem Abenteuerspielplatz, wieder zu stolzen Hausbesitzern werden und sich handwerklich beweisen. Dann wird dort wieder fleißig gesägt und gehämmert. Doch die Kinder bauen unter Federführung des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJuB) nicht nur an ihren Hütten, sie können sich in der zweiten Ferienwoche, 9. bis 13. Oktober, auf ein besonderes Programm freuen. Stockbrot backen, Gemüsesuppe über dem Feuer garen und das Basteln von Herbstwindlichtern stehen sowieso auf dem Programm, doch zusätzlich betätigen sich die Mädchen und Jungen künstlerisch kreativ. Sie gestalten Perlen, die zwar aus alten Zeitungen bestehen, aber täuschend echt wirken, und darüber hinaus kleine Autos oder Fahrräder aus Draht, Wolle, Holz und Gaffaband.

Der Bauspielplatz ist für Mädchen und Jungs gleichermaßen interessant und bietet vielfältige Möglichkeiten, um sich auszutoben. Er hat täglich, außer am Wochenende, von 09:00 bis 15:30 Uhr geöffnet und ist ein offenes, kostenloses Angebot des städtischen Kinder- und Jugendbüros, bei dem die Aufsichtspflicht nur beschränkt übernommen wird. Die Kinder können den Platz ohne vorherige Anmeldung jederzeit innerhalb der Öffnungszeiten besuchen. Jeden Mittag haben sie die Möglichkeit, zu grillen, müssen aber Verpflegung und Geschirr selbst mitbringen. Die Kinder sollten festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung tragen. Für weitere Informationen steht Stephan Amstad vom KiJuB zur Verfügung, Telefon: 02631 802 171, Email samstad@neuwied.de

Foto: Die jungen Baumeister verewigen ihre Namen auf Holzschildern.