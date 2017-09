Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L 255

Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

DATZEROTH – Frontalzusammenstoß auf der L 255 bei Datzeroth – Zwei Personen verletzt – Ein 36jähriger aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach befuhr am Donnerstag, 14. September, die L 255 von Datzeroth kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Als er einen anderen Wagen überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Wagen und stieß mit ihm frontal zusammen. Beide Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straße musste für die Unfallaufnahme gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 17.000 Euro.