Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

NEUWIED – Eröffnung der Ausstellung „Kopf an Kopf“ – Bürgermeister Einig begrüßte am Eingang der Städtischen Galerie zusammen mit der Hausherrin und Kuratorin zahlreiche Gäste zur Eröffnung der Ausstellung „Kopf an Kopf“. Die neue Chefin im Museum heißt Christina Runkel-Horre ist in Linz geboren und hat Germanistik und Kunstwissenschaften an der Universität Koblenz studiert. Nebenher arbeitete sie als Honorarkraft im Mittelrhein-Museum. Nun konnte sie ihre erste eigene Ausstellung vorstellen und war erstaunt wie viele Menschen den Weg in die Stadtgalerie gefunden hatten. Nachdem Bürgermeister Einig seine Begrüßungsrede beendet und das Duo Scatch mit zeitgenössischen Liedern zu Bildern, das Programm musikalisch begleitet hatten, ergriff die neue Hausherrin das Micro und erläuterte in fünf Schritten die gezeigten Exponate aus dem Fundus der Stadt. Wobei hauptsächlich die Bilder aus der Stiftung des in den neunziger Jahren verstorbenen Ehrenbürgers Dieter Berninger gezeigt werden. In den vier Räumen befinden sich Porträts des Neuwieder Adels und anderer berühmter Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts, bei denen es noch vornehmlich um Darstellung von Macht ging, bis hin zu Alltagsporträts und zeitgenössischen Werken. Besucher erhalten auf der Empore zudem einen Einblick in verschiedene Techniken und Stile, die Anwendung in der Porträtmalerei gefunden haben.

Zusätzlich zum regulären Programm richtet die Stadtgalerie eine Reihe Veranstaltungen aus, darunter sind auch Bastelworkshops für Schul- und Kindergartenkinder sowie eine Lesung mit musikalischer Begleitung unter dem Titel „Ringelstern und Morgennatz“ am 7. Oktober. Ein besonderes Angebot gibt es mit „Neuwieder Nippes?!“ für Menschen, die bei Hausauflösungen oder beim Aufräumen von Kellern und Dachböden auf alte Malerei gestoßen sind und nicht wissen, ob etwas von Wert darunter ist.

Ab dem 4. September gibt es für Besucher die Möglichkeit, die Bilder in Augenschein nehmen zu lassen. Die Ausstellung „Kopf an Kopf“ läuft bis zum 12. November. Zum Abschluss des Jahres erwartet die Besucher der Stadtgalerie laut Petra Neuendorf (Amt für Stadtmarketing) noch ein echter „Knaller“: Pünktlich zur Weihnachtszeit werden Playmobilfiguren in die Räume einziehen, die aus der „größten Privatsammlung, die es gibt“, stammen. Stadtgalerie Schlossstraße 2, 56564 Neuwied (für Navis: Deichstraße 1). Infos und Anmeldungen unter 02631/20687, Öffnungszeiten der Galerie: Mittwoch 12:00 bis 17:00 Uhr, Donnerstag bis Samstag 14:00 bis 17:00 Uhr, Sonntag/Feiertag 11:00 bis 17:00 Uhr. (ebam) Fotos: Reckeb