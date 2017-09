Reinhold Gerhardt 60 Jahre in der CDU

Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

OBERHONNEFELD – „Diamantene Hochzeit mit der CDU“ – Auf ein Jubiläum sind Reinhold Gerhardt (2.v.r.) aus Straßenhaus/Oberhonnefeld und die Christlich Demokratische Union gemeinsam stolz: die „Diamantene Hochzeit“. Denn seit nunmehr sechs Jahrzehnten ist Gerhardt Mitglied der CDU, in die er 1957 im Alter von 17 Jahren eintrat und ihr in den 60 Jahren konstant „die Treue hielt“. Dafür sprachen der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (r.), CDU-Landratskandidat Achim Hallerbach (2.v.l.) und Udo Neitzert (CDU Straßenhaus) dem Jubilar ihre Anerkennung und ihren Dank aus. „Menschen wie Du, die über einen solch langen Zeitraum für eine gemeinsame Sache, für gemeinsame Ideen und Ziele eintreten sind in der Parteienlandschaft unverzichtbar. Auch deshalb sind wir besonders stolz Dich in unseren Reihen zu haben“, bekräftigte Erwin Rüddel beim Überreichen der Ehrenurkunde an Reinhold Gerhardt.