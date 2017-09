Ehedemals aktive Fußballer der Spielgemeinschaft Fensdorf/Selbach wandern

Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

FENSDORF – Wanderung durch die heimische Natur – Die ehedem aktiven Fußballer der Spielgemeinschaft Fensdorf/Selbach unternahmen erstmals eine Wanderung durch die heimische Natur. Man traf sich am Selbacher Sportplatz und marschierte zunächst hinauf nach Kirchseifen. Dort begegneten die rund 40 Wanderer einer größeren Gruppe von Bewohnern des Hohnertviertels im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe, die ihr traditionelles Straßenfest in die Grillhütte am Sportplatz verlegt hatten. Weiter ging es über Nisterberg und Nisterstein hinunter ins herrliche Tal der Nister und dann nach Hahnhof, wo man den restlichen Tag bei bester Laune in einem Gasthof verbrachte. Besonders froh zeigten sich die Teilnehmer über die Anwesenheit von Kurt Radermacher, dem mit 79 Jahren ältesten der früheren Fußballasse. Für die Organisation seitens der beiden Sportvereine zeichneten Wolfgang Knafla, Bernd Holzknecht, Georg Schmidt, Winfried Wagner und Horst Stausberg verantwortlich. (hteb) Fotos: Sieht