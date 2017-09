Zimmerbrand schnell gelöscht – Drei Personen verletzt

Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

HÖHR GRENZHAUSEN – Drei Verletzte bei Zimmerbrand – Freitagmorgen, 15. September, wurde gegen 03:50 Uhr über Notruf der Brand eines Hauses in der Hermann-Geisen-Straße gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren stellten vor Ort fest, dass der Brand in einem Zimmer des Erdgeschosses ausgebrochen war. Der Brand hatte noch nicht auf andere Räume des Gebäudes übergegriffen. Im Haus befand sich zu diesem Zeitpunkt eine dreiköpfige Familie. Die Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe beträgt circa 20.000 Euro. Zur Brandursache, so die Polizei, liegen noch keine Erkenntnisse vor.