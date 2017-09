Am 23. Oktober Fachtag in der Stadthalle Betzdorf zur „Inklusiven Beruflichen Bildung“

Veröffentlicht am 30. September 2017 von wwa

BETZDORF – Fachtag zur „Inklusiven Beruflichen Bildung“ – Die Westerwald-Werkstätten GmbH beschäftigt an vier Standorten sowie in zwei Außenarbeitsgruppen und zahlreichen Außenarbeitsplätzen im Landkreis Altenkirchen insgesamt 460 Mitarbeiter mit Behinderung. Dort erhalten sie Förderung und Bildung, damit sie am Arbeitsleben erfolgreichen teilhaben können.

Im Berufsbildungsbereich der Werkstätten werden die individuellen Grundlagen für die berufliche Entwicklung der Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung gelegt. Dabei wechseln sich während der Qualifizierung theoretische Lerneinheiten, fachpraktische Bildung und vielfältige Bildungsangebote ab.

Zum Thema der „Inklusiven Beruflichen Bildung“ veranstalten die Westerwald-Werkstätten am 23. Oktober ab 09:00 Uhr einen Fachtag in der Stadthalle Betzdorf zu der Interessierte aus Einrichtungen, Organisationen und Betriebe mit Berührungspunkten zur beruflichen Bildung herzlich eingeladen sind.

Neben Impulsvorträgen von Kirsten Vollmer vom Bundesinstitut für berufliche Bildung und Hans-Erich Schmitt, Leiter des Berufsbildungsbereiches der Westerwald-Werkstätten, werden in Workshops u. a. der Übergang von der Schule zum Beruf, die persönliche Zukunftsplanung von Menschen mit Behinderung und die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen thematisiert. Weitere Informationen unter: www.lebenshilfe-ak.de/de/veranstaltungen