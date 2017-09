Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, traditioneller Oktobermarkt in Horhausen

Veröffentlicht am 29. September 2017 von wwa

HORHAUSEN – Oktobermarkt Horhausen – Einkaufserlebnis und leckeres Essen auf dem Kunsthandwerk- und Bauernmarkt sowie der Leistungsschau – Vorbereitungen laufen auf vollen Touren – Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, wird die Ortsmitte von Horhausen wieder Schauplatz des traditionellen Oktobermarktes. Der Kunsthandwerk- und Bauernmarkt begeisterte in den letzten Jahren die zahlreichen Besucher aus der ganzen Umgebung und auch in diesem Jahr werden viele Gäste erwartet. Von 11:00 bis 17:00 Uhr wird an beiden Tagen allerhand angeboten, unter anderem landwirtschaftliche Produkte, Keramik, nützliche Dinge für den Haushalt, Holzschnitzereien, handgefertigter Schmuck, Herbstdekoration sowie jede Menge kulinarische Köstlichkeiten wie Wurstsorten, Käse oder Honig. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Besucher können sich unter anderem auf Leckeres vom Grill, Flammkuchen und frischen Reibekuchen freuen. Natürlich finden sich auch nützliche Dinge für Haushalt und Garten. Zudem bietet der Markt ein vielfältiges Angebot an Kleidung vom Wintermantel bis zu warmen Socken und hochwertigen Lederwaren – alles was für einen klassischen Herbstmarkt kurz vor dem Winter einfach dazu gehört.

Neben den vielen bunten Marktständen rund um den Kardinal-Höffner-Platz werden sich die sortimentreichen Einzelhandelsgeschäfte am Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr von ihrer besten Seite zeigen und den guten Ruf Horhausens als Einkaufsort mit attraktiven Angeboten unter Beweis stellen. Abseits vom alltäglichen Zeitdruck kann die Familie gemeinsam zum Einkaufsbummel nach Horhausen kommen, nach Herzenslust stöbern, schauen, staunen und kaufen. Verschiedene Geschäfte locken auch mit Gewinnspielen. „Horhausen darf sich mit Recht einkaufsfreundlich nennen, denn hier gibt es ein vielfältiges Angebot an Fachgeschäften und Märkten, sowie eine gute Infrastruktur“, Ortsbürgermeister Thomas Schmidt sagt dies aus voller Überzeugung und mit Stolz.

Kölner Spielecircus ist die Attraktion für Kinder. Die Bad Honnef AG präsentiert an beiden Markttagen mit dem Kölner Spielecircus einen Mitmach-Zirkus für Kinder, wo diese auf spielerische Weise zu kleinen Akrobaten werden. Ob als mutiger Feuerspringer oder Cheerleader, als Artist mit Reifen und Bändern oder hoch oben in der Pyramide oder als Balancierkünstler. Hier können alle kleinen und großen Gäste dabei sein. Der Höhepunkt ist dann die gemeinsame Circus-Show.

Wieder Leistungsschau im Kaplan-Dasbach-Haus. Zeitgleich zum Markt findet samstags und sonntags die Leistungsschau heimischer Betriebe im Kaplan-Dasbach-Haus (KDH) statt. Den Besucher erwarten interessante Informationen und Angebote an den Ausstellungsständen. Die Schirmherrschaft über die Leistungsschau hat der Direktor der IGS (Integrierte Gesamtschule Horhausen) Norbert Schmalen übernommen. Ansprechpartner für die Leistungsschau ist Rainer Schuster, Telefon: 0175/5687466.

Neue Marktbeschicker sind willkommen! Als Kunsthandwerk- und Bauernmarkt freut sich die Ortsgemeinde Horhausen auf neue Beschicker mit entsprechenden Marktständen. Gerade Kunsthandwerker, die etwas vorführen, sowie Anbieter mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind interessant. Sie können sich bei Dirk Fischer, fischer@horhausen.de oder Telefon: 02685-9874030, melden. Der Oktobermarkt, der von der Ortsgemeinde Horhausen seit einigen Jahrzehnten regelmäßig ausgerichtet wird, verspricht auch 2017 zu einer besonderen Attraktion in unserer Region zu werden. Weitere Infos auch unter www.oktobermarkt.horhausen.de. (smh)

Foto: Der Winter kann kommen! Selbstverständlich gehören auch warme Socken zum traditionellen Oktobermarktangebot in Horhausen. Foto: Rolf Schmidt-Markoski