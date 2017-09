Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/WISSEN – Workshop „futureING – Deine Zukunft als Ingenieur“ am 10. Oktober bei NIMAK GmbH in Wissen – Angehende Abiturienten erhalten Einblicke in den Arbeitsalltag von Ingenieuren und Informationen zum dualen Studium in der Region. Am 10. Oktober bietet die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen in Kooperation mit der Universität Siegen einen Workshop für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 13 bei der NIMAK GmbH in Wissen an, der Theorie und Praxis mit spannenden Einblicken ins Unternehmen verbindet. Wie läuft ein ingenieurwissenschaftliches Studium genau ab und welche Arbeitsbereiche gibt es für Ingenieure? Welche Vorteile bringt das Studieren in der Region mit sich und wie unterscheidet sich das klassische Maschinenbaustudium von einem dualen Studium? Diese und weitere Fragen werden im Workshop „futureING – Deine Zukunft als Ingenieur“ beantwortet.

Interessierte Schülerinnen und Schüler erhalten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls für Materialkunde und Werkstoffprüfung der Universität Siegen Einblicke in die vielfältigen Inhalte eines Maschinenbaustudiums sowie wertvolle Informationen über den Studienalltag an der Uni Siegen. Zudem werden sie über das Duale Studium Maschinenbau in der Region Westerwald informiert.

Im Vordergrund des Workshops steht vor allem das praxisnahe Erleben des Ingenieurberufs. Dabei sammeln die Teilnehmer Eindrücke sowohl direkt aus erster Hand im Unternehmen als auch durch spannende Experimente des Instituts für Werkstofftechnik, an denen sie selbst mitwirken können. Über Aufgabengebiete und den Berufsalltag berichtet im Anschluss während eines gemeinsamen Betriebsrundgangs ein Ingenieur der NIMAK GmbH. An unterschiedlichen Stationen im Betrieb wird den Schülerinnen und Schülern ein praxisnaher Blick in den Alltag des Maschinenbauunternehmens gewährt.

Der Workshop wird am Dienstag, 10. Oktober, von 09:00 bis circa 14:30 Uhr bei der NIMAK GmbH, Frankenthal 2, in 57537 Wissen angeboten. Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 13. Um Anmeldung bis zum 04. Oktober, bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen telefonisch unter 02681 81 3908 (Naomi Becker) oder per Email an naomi.becker@kreis-ak.de wird gebeten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Informationen zum Unternehmen unter: www.nimak.de

Foto: Maschinenbau zum Anfassen – Schülerinnen und Schüler beim FutureING Workshop