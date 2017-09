Robert Blöchl und Roland Penzinger alias „BlöZinger“ in Hachenburg

Veröffentlicht am 22. September 2017 von wwa

HACHENBURG – BlöZinger Best-of am Freitag, 29. September in Hachenburg – Robert Blöchl und Roland Penzinger alias „BlöZinger“ sind eine echte Gefahr, eine Gefahr für untrainierte Zwerchfelle. Die beiden Kabarettisten hauen sich Ironie und Sarkasmus mit derartiger Wucht und Pointiertheit um die Ohren, dass es nur so kracht. Als Großmeister der Gestik und Mimik benötigen sie nur ein Minimum an Requisiten, um die Zuschauer auf eine irrwitzige Achterbahnfahrt durch verschiedene Handlungs- und Zeitebenen mitzunehmen. Was dabei herauskommt, ist Theaterkabarett in bester österreichischer Tradition: absurd, schräg und wahnsinnig komisch!

In ihrem Best-of-Programm zeigen Blöchl und Penzinger nun erstmals die besten Szenen aus ihrem Œuvre, über das die Abendzeitung schreibt: „Für die an genialischen Durchgeknallten nicht eben arme Kleinkunst-Szene unserer österreichischen Nachbarn ist diese sensationelle Zwei-Mann-Show ein weiteres Glanzlicht“. Veranstaltungsort ist die Stadthalle in Hachenburg, Beginn um 20:00 Uhr.