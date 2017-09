Veröffentlicht am 18. September 2017 von wwa

WINDHAGEN – Bundesfinanzminister Schäuble in Windhagen – Bundesfinanzmister Dr. Wolfgang Schäuble kommt am Mittwoch, 20. September, in die Heimatgemeinde des heimischen CDU Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel nach Windhagen. Im Forum Windhagen wird, ab 17:30 Uhr, Deutschlands erfahrenster Politiker und wichtigste Minister im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel die CDU Kandidaten Erwin Rüddel (Bundestag), Achim Hallerbach (Landrat) und Michael Christ (Bürgermeister VG Asbach) in ihrem Wahlkampf unterstützen.

Wolfgang Schäuble hat mehrere Ministerämter bekleidet, war Fraktionschef der Union, hat den Einheitsvertrag mit der damaligen DDR verhandelt und wacht seit acht Jahren über die Bundesfinanzen, mit dem Ergebnis: die schwarze Null. Der Politprofi ist ein engagierter Vorkämpfer der europäischen Einigung und Träger des Aachener Karlspreises. Als hoch angesehener Vertreter Deutschlands bei internationalen Treffen der Währungshüter und Notenbanken reicht sein Ruf weit über unser Land hinaus.

Als der am längsten amtierende Bundestagsabgeordnete ist Wolfgang Schäuble nicht nur ein einzigartiger Zeitzeuge des parlamentarischen Geschehens der vergangenen 45 Jahre, sondern damit auch der jüngsten deutschen Geschichte. „Auch aus diesem Grund laden wir herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung mit unserem Bundesfinanzmister Wolfgang Schäuble ein und wünschen uns ein interessiertes vielzähliges Publikum. Die Musikfreunde Harmonie Windhagen werden bei dieser Wahlveranstaltung für die musikalischen Töne sorgen“, erklären Erwin Rüddel, Achim Hallerbach und Michael Christ.