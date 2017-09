Veröffentlicht am 18. September 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Sparkasse startet neue Spendenaktion „Heimatliebe“ – Die Sparkasse Westerwald-Sieg hat eine neue Spendenaktion ins Leben gerufen. Das Ziel der Aktion ist die Unterstützung 160 sozialer und gemeinnütziger Projekte in der Region unter der Beteiligung ihrer Kunden. Seit 160 Jahren engagiert sich die regional verwurzelte Sparkasse Westerwald-Sieg in und für die Heimat. Nun möchte sie gemeinsam mit ihren Kunden Herzensprojekte in ihrem Geschäftsgebiet, den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald unterstützen.

Bis zum 31. Oktober können sich Vereine und gemeinnützige Organisation, die Unterstützung zur Realisierung eines Herzensprojekts benötigen, über die Plattform www.skwws-heimatliebe.de vorstellen und ihr Projekt sowie die Arbeit des Vereins bzw. der Organisation präsentieren.

Sobald die Bewerbungsphase abgeschlossen ist, beginnt die Sparkasse Westerwald-Sieg im persönlichen Beratungsgespräch, ihrem Newsletter und über viele weitere Wege Social Coins (Spendenguthaben) an ihre Kunden zu verteilen. Die erhaltenen Social Coins können über die Spendenplattform für ein Herzensprojekt eingelöst werden. Die Sparkasse Westerwald-Sieg spendet, der Kunde entscheidet an wen.

„Wir möchten nicht nur über unser langjähriges gesellschaftliches Engagement berichten sondern unsere Kunden aktiv an der Vergabe unserer Fördermittel beteiligen. Die Spendenaktion ist uns eine wahre Herzensangelegenheit“, so Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Reingen über die neue Spendenaktion.