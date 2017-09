Veröffentlicht am 18. September 2017 von wwa

BETTGENHAUSEN – 7. Auflage des Gummiball-Funcup und des Flutlichtcup in der Henry-Hütten-Arena in Bettgenhausen – Am Freitag, 22. September, findet ab 18:00 Uhr wieder der Gummiball-Funcup und der Flutlichtcup in der Henry-Hütten-Arena statt. Bereits zum siebten Mal begrüßt der Wiedbachtaler Hobby-Club Bettgenhausen/Seelbach die teilnehmenden Mannschaften zum letzten Outdoorturnier der Saison 2017.

Beim Gummiball-Funcup treten die Mannschaften der Weyerbuscher Damen, der Dorfgemeinschaft Breibach und der Selbsthilfegruppe an um gegen den überdimensionalen Gymnastikball zu treten. Im Anschluss wird unter Flutlicht um den Pokal in Form eines Flutlichtmastes gespielt. Hierzu werden zehn Hobbymannschaften aus dem Kreis Altenkirchen antreten. Natürlich hat der Wiedbachtaler Hobby-Club auch an die Verpflegung gedacht. Bei süffigem Oktoberfestbier und leckeren Spezialitäten vom Vereinsimbiss lässt sich der Abend gut aushalten.