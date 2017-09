Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

FRIEDEWALD – „Von der Neuzeit ins Mittelalter“ – Ferienbetreuung in Friedewald für Kinder von sechs bis 12 Jahren – Im Mittelpunkt dieser Ferienbetreuung steht das Thema „Mittelalter“. Die Kinder erfahren, wie es auf einer Ritterburg zuging und wie ein Ritterturnier ablief. Andererseits kommt auch das Leben der „kleinen Leute“, wie das der Bauern und Handwerker nicht zu kurz. Traditionelle Spiele wie: Dreibeinlauf, Plumpsack, Stelzenlauf, vom Balken schubsen, Bogen- und Armbrustschiessen, Ringe und Hufeisen werfen können die Kinder ausprobieren.

Herstellen können die Teilnehmer einen selbst bemalten Überwurf aus Nesselstoff sowie ein Amulett aus geschliffenem Speckstein. Des Weiteren wird ein Katapult gebaut und ausprobiert. Filzen, Lederbeutel herstellen, Schilder bemalen, Ritterhelme und Kegelhauben basteln stehen ebenfalls auf dem Programm.

Das Betreuerteam Sandra und Holger Kluge vom „Natürlich Theater“ verleiht zum Abschluss an alle Kinder Urkunden mit Ritterschlag! Die Teilnehmergebühr von 51 Euro beinhaltet Betreuung, sämtliche Programm-kosten und eine Mittagsverpflegung. Die Ferienbetreuung findet vom 9. bis 13. Oktober, jeweils in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr, bei der Grillhütte, Graf-Gottfried-Str., in Friedewald statt.

Anmeldung und weitere Informationen bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendförderung/Jugendschutz/Familienbildung, Horst Schneider, Telefon: 02681 81-2543 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.