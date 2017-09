Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

WISSEN – „Licht, Ton, Kamera, Action, die zweite!“ – Filmwerkstatt für junge Leute – Dieser Workshop vom 9. bis 13. Oktober, in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr, beschäftigt sich mit der Produktion eines Kurzspielfilms. Das Projekt wendet sich an junge Medienschaffende im Alter von elf bis 17 Jahren und bietet die Möglichkeit, sich in ein Team von jungen Leuten einzubringen und gemeinsam kreativ und innovativ zu sein. Mit professioneller Ausrüstung und bester fachlicher Beratung durch den erfahrenen Filmemacher und Medientrainer Christian Klünter aus Bonn können die Teilnehmer die verschiedenen Bereiche einer Filmproduktion (Drehbucherarbeitung, Schauspiel, Beleuchtung, Bildkomposition, Tontechnik und Postproduktion) kennenlernen. Das Seminar wird von zwei Referenten begleitet.

Der Workshop findet im Kontaktladen AUFWÄRTS, Gerichtstr. 34, 57537 Wissen (Sieg) statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 44 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendförderung/Jugendschutz/Familienbildung, Horst Schneider, Telefon: 02681 81-2543 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.