3. MINT-Messe für Schülerinnen und Schüler an der Hochschule Koblenz am 10. November

Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

KOBLENZ – Naturwissenschaft und Technik hautnah – 3. MINT-Messe für Schülerinnen und Schüler an der Hochschule Koblenz – Nach dem Erfolg der MINT-Messe in den letzten beiden Jahren öffnet die Hochschule Koblenz auch in diesem Jahr wieder ihre Pforten für alle Studieninteressierten, Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden, Eltern und Lehrkräfte. Die 3. MINT-Messe, die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik hautnah erleben lässt, findet am Freitag, 10. November, von 09:00 bis 17:00 Uhr am RheinMoselCampus in Koblenz, Konrad-Zuse-Straße 1 statt. Neben spannenden Laborführungen, Workshops und Experimenten erwarten die Besucherinnen und Besucher umfangreiche Informationen über die unzähligen Studien- und Berufsmöglichkeiten im sogenannten MINT-Sektor.

Es gibt viele Gründe, sich für ein MINT-Studium zu entscheiden. Hervorragende Jobperspektiven, hohe Verdienstaussichten und die Arbeitsplatzsicherheit sollten aber nicht die einzigen Beweggründe sein. Ebenso zählen Interesse und Neugier. Ingenieurinnen und Ingenieure stehen immer wieder vor der Herausforderung, neue Dinge zu entwickeln oder sie zu verbessern. Dabei sind die Ergebnisse der Ingenieursarbeit oft greifbarer als in anderen Berufen. Sie schaffen etwas Sichtbares, etwas Nachvollziehbares, etwas, das vielleicht die Zukunft verbessert. Und auch die Mathematik spielt in fast allen Bereichen des täglichen Lebens eine wichtige, wenn auch nach außen nicht unbedingt offensichtliche Rolle. Mathematik umgibt uns permanent. Sie liefert Antworten und bringt Ordnung in eine immer komplexere Welt.

Um die Welt von Mathematik, Naturwissenschaft und Technik für junge Menschen greifbarer zu machen, hat die Hochschule Koblenz vor zwei Jahren die MINT-Messe ins Leben gerufen. Neben der Möglichkeit, die drei MINT-Fachbereiche der Hochschule Koblenz „bauen–kunst–werkstoffe“, „Ingenieurwesen“ sowie „Mathematik und Technik“ kennen zu lernen, gibt es auch wieder zahlreiche Spielangebote, Experimente und Mitmachaktionen. Im Foyer sowie in den Laboren und Vortragsräumen des modernen RheinMoselCampus bieten die Vertreterinnen und Vertreter der drei Hochschulstandorte RheinMoselCampus Koblenz, RheinAhrCampus Remagen sowie WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen den Interessierten ein abwechslungsreiches Programm an. Studieninteressierte können so überprüfen, ob ein mathematisches oder technisches Studium die richtige Wahl wäre.

Im Foyer versetzen 3D-Drucker, Roboter, ein Rennwagen und andere technologische Highlights die Zuschauer in Erstaunen. Ausstellungen von Architektur über Elektrotechnik bis hin zur High-Tech-Keramik zeigen die spannende Bandbreite der Technik. Namhafte Unternehmen veranschaulichen die MINT-Welt im Arbeitsleben und zahlreiche weitere Stände aus den Fachbereichen laden zum Anfassen und Mitmachen ein.

Verschiedene Vorträge bieten die Möglichkeit, sich über die Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen, Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau sowie Mathematik und Technik zu informieren, ebenso zu dualen Studienangeboten oder speziellen Studienmöglichkeiten wie den Studiengängen Wasser- und Infrastrukturmanagement oder Werkstofftechnik Glas und Keramik. Und in den Schnupperlaboren können sich die Schülerinnen und Schüler schon mal wie richtige Studierende fühlen und selbst zu Wissenschaftlern werden und beispielsweise Roboter programmieren, löten oder Experimente mit Hochspannung durchführen. Im Womens Science Slam erklären Frauen Technik und Interessierte erleben Wissenschaft einmal ganz anders.

Rede und Antwort für Fragen rund um das Studium und die Studiengänge der Hochschule Koblenz stehen die Allgemeine Studienberatung sowie Lehrende, Mitarbeitende und Studierende. Lehrkräfte aus den Schulen sind herzlich eingeladen „Das Lehrerzimmer“ zu besuchen. Dort können sie sich stärken und mit Professorinnen und Professoren sowie MINT-Experten der Hochschule Koblenz austauschen, während ihre Schülerinnen und Schüler die betreuten Workshops und Vorträge besuchen.

Das vollständige Programm findet sich unter www.hs-koblenz.de/mint-messe. Da viele Schnupperlabore und Vorträge erfahrungsgemäß schon im Vorfeld ausgebucht sind, ist eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Das Anmeldeportal auf der oben angegebenen Internetseite wird ab Mitte Oktober geöffnet sein. Die Messestände sind auch ohne Anmeldung für alle Interessierten offen.