Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Caritas steht für Menschlichkeit – Mit dem Slogan „wählt X Menschlichkeit“ hat sich der Deutsche Caritasverband klar positioniert. Es ist ein Aufruf, sich angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl einzumischen. „Wir wollen Menschen erreichen, die noch unentschlossen sind, ob sie zur Wahl gehen, wir wollen zum Nachdenken anregen, was den Wert einer offenen Gesellschaft ausmacht“, erklärte Caritas-Präsident Neher zum Beginn der Aktion.

Die beiden Caritasverbände im Kreis Altenkirchen, die Caritasverbände Altenkirchen und Betzdorf, sind mit dabei. Sie setzen sich ein und werben für eine Politik, die konkrete Menschlichkeit ermöglicht und fördert. „Was hat denn die Caritas mit Politik zu tun?“ wird häufig gefragt. Sehr viel. Denn im caritativen Handeln geht es immer um Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Um menschenwürdige Teilhabe aller am Wohlstand und an den Chancen einer Gesellschaft. Die beiden Caritasverbände engagieren sich seit Jahren in der Arbeit mit Menschen, die zu kurz kommen. In der Begegnung mit arbeitslosen, kranken, verschuldeten und aus der Heimat vertriebenen Menschen geht es nicht um Almosen und um die Zementierung von „oben und unten“. Begegnung auf Augenhöhe, Respekt und Achtung der Menschenwürde ist der Anspruch, der sich für die Caritas aus dem Glauben an einen menschenfreundlichen und zugewandten Gott erschließt.

Deshalb gerade jetzt vor der Wahl der Appell der Caritas: Gegen alle Ausgrenzung, Diskriminierung und soziale Spaltung. Wählt Menschlichkeit. Jede Stimme zählt. Wer sich näher für die Aktion interessiert, wird auf der Website www.waehlt-menschlichkeit.de fündig. Dort finden sich auch Informationen, Termine und Grafiken, die dazu einladen, eigene Vorurteile mit der Wirklichkeit abzugleichen.