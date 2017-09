Hilkhauser in der Vulkaneifel

Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

HILKHAUSEN – Dorfausflug der Dorfgemeinschaft Hilkhausen – 30 Hilkhausener begaben sich im Rahmen des Dorfausfluges auf einer Tagesfahrt in die Vulkaneifel. In der Stadt Andernach wurde die Fa. Rasselstein besucht, die Bandblechrollen, sogenannte Coils, in mehreren aufwendigen Arbeitsschritten abrollt, dünner walzt, zurecht schneidet und wieder aufrollt, ganz nach dem Kundenwunsch aus der Lebensmittelverpackungsindustrie.

Zwei sehr kompetente Herren führten die Hilkhauser durch die Firmenhallen und erklärten eindrucksvoll wie letztendlich aus rohen Coils, der Mutterfirma Thyssen Krupp, die Bandblechrollen aufgearbeitet werden, um daraus dann später beim Kunden als Marmeladenglasdeckel, Kronkorken oder Konserven- oder Getränkedosen herstellen zu können.

Nach einer kurzen Stärkung am Bus führte der Dorfausflug weiter nach Mendig in das Lava Dome und später in den Lava Keller. Im Dome wurden die Auswirkungen eines fiktiven Vulkanausbruches des Laacher See Vulkanes gezeigt. Die sowohl die Region, Deutschland, ja sogar die gesamte Welt betreffen könnten.

Im Lava Keller wurde über dessen Entstehung, sowie über die Nutzung als Filmkulisse und als Überwinterungsort für viele Fledermausarten berichtet. Nach einer darauf folgenden, zünftigen Einkehr in das Vulkanbräu Brauhaus wurde der Heimweg angetreten. (mahe) Fotos: Heiermann