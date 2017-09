Veröffentlicht am 15. September 2017 von wwa

WISSEN – Musik & Shopping in Wissen – In Wissen hieß es wieder „Musik & Shopping“. Verbunden mit verkaufsoffenen Sonntag, war auch auf den Straßen in Wissen allerhand los. So präsentierte das Damenbekleidungsgeschäft „Mode.Werk“ vor der Kreissparkasse eine große Auswahl an schicker und durchaus auch ausgefallener Mode. Die gut zwei Dutzend attraktiven Models hatten den Geschmack der zahlreichen Zuschauer auf den Punkt getroffen. Starker Beifall stellte das unter Beweis. Der Laden befindet sich am Wissener Marktplatz. Dort warten unter anderem Schuhe, Taschen, Tee, Accessoires aller Art und Dekoartikel in großer Auswahl auf die Kundschaft. Im Mittelpunkt stehen aber Kleidungsstücke für Damen, die das besondere suchen. Im Mai 2016 hat Inhaberin Iris Bähner auch eine Filiale in der Betzdorfer Wilhelmstraße eröffnet.

In Wissen standen auch Tanzvorführungen des Studios „Tanz(t)raum BALÉ aus dem Stadtteil Köttingerhöhe auf dem Programm, was ebenfalls sehr gut ankam. Für musikalische Freuden sorgten einige Darbietungen der Kreismusikschule Altenkirchen sowie des „Duo Impossible“ mit italienischen Klängen. Direkt nebenan servierten Pizzabäcker „Pippo“ und sein Team erstklassige Gerichte nach ebenfalls italienischem Vorbild. Der Reinerlös kommt einem Hilfsprojekt in Indien zugute. Auf der Rathausstraße hatte die DJK Wissen-Selbach wieder ihr riesiges Luftkissen aufgebaut. Die Kinder fanden es super und nutzten es eifrig für fröhliche Sprünge. Am Sonntagabend zeigte sich Thomas Kölschbach, Vorsitzender des gastgebenden Treffpunkts Wissen e.V. zufrieden mit dem Ablauf: „Viele Geschäfte haben mitgemacht und auch die Kunden zeigten reges Interesse an dem vielfältigen Angebot“. (hteb) Fotos: Sieht