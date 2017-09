Veröffentlicht am 14. September 2017 von wwa

RAUBACH – Umgekippter Kleintransporter zwischen Raubach und Wienau – Am Dienstag, 12. September, gegen 15:55 Uhr befuhr ein 43jähriger Mann aus Koblenz mit einem Kleintransporter die L 267 aus Raubach kommend in Richtung Wienau. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Straße ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.