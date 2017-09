Veröffentlicht am 18. September 2017 von wwa

NEUWIED – Schlossstraße am Montag gesperrt – Die Schlossstraße in der Neuwieder Innenstadt wird am Montag, 18. September, in der Zeit von 08:30 bis circa 17:00 Uhr, zwischen den Einmündungen Hermannstraße und Elfriede-Seppi-Straße/Kirchstraße wegen Kranarbeiten voll gesperrt.