Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Julia Klöckner zum Wahlkampf in Altenkirchen – CDU-Landeschefin unterstützt Erwin Rüddel, Torsten Löhr und Maik Köhler – Julia Klöckner, die Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, kommt am Montag, 18. September, auf Einladung des CDU-Kreisverbandes in die Kreisstadt Altenkirchen. Dort wird sie den heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel bei dessen Erststimmen-Wahlkampf für einen Wiedereinzug in den Bundestag, sowie die beiden CDU-Bürgermeisterkandidaten Torsten Löhr (Verbandsgemeinde Altenkirchen) und Maik Köhler (Verbandsgemeinde Kirchen) unterstützen.

In der Tanzschule Let’s Dance wird die CDU ihre etwa anderthalbstündige Wahlveranstaltung abhalten. Dabei wird sich Julia Klöckner gemeinsam mit dem Gesundheitspolitiker und Sportbeauftragten der Landes-CDU, Erwin Rüddel, auch über das vielfältige Gesundheits- und Fitnessangebot der Tanzschule informieren.

„Regelmäßige Bewegung erhöht die Lebenserwartung, stärkt das Herz-Kreislauf-System und beugt Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates vor. Tanzen vertreibt zudem schlechte Laune und erhöht die Fitness der grauen Zellen“, heißt es. Neben gesundheitsbewussten sportlichen Aktivitäten, zu denen auch Tanzen gehört, stehen beim Besuch der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Julia Klöckner einmal mehr die CDU-Kandidaten für den Bund und die beiden Bürgermeisterämter im Mittelpunkt des Geschehens. Zudem wird Heinrich Zertik, der Aussiedlerbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zugegen sein. „Wir laden herzlich zur Teilnahme an der um 15:00 Uhr beginnenden Veranstaltung in der Tanzschule Let’s Dance, Philipp-Reis-Straße 6 (hinter Mc Donald’s) in Altenkirchen ein und hoffen auf rege Teilnahme“, äußern unisono CDU-Kreisvorsitzender Dr. Josef Rosenbauer, Erwin Rüddel, Maik Köhler und Torsten Löhr.