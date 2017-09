Veröffentlicht am 13. September 2017 von wwa

HORHAUSEN – Tennisclub Horhausen veranstaltet erfolgreiches DTB Turnier – Der TC Horhausen veranstaltete wieder sein alljährliches DTB Turnier der Altersklassen U14, U12 und U10 mit gutem Erfolg. Das Orgateam um den Vorsitzenden Thomas Schmitz und Jugendwart Jonas Zabel zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Turniers. Ein besonderer Dank gilt Kerstin Holschbach für die hervorragende Bewirtung der Spieler und Eltern! Das Wetter spielte vor allem am Finaltag mit. Bei strahlendem Sonnenschein konnte man spannende Spiele auf der Anlage des TC Horhausen beobachten. In der Altersklasse männlich U14 setzte sich Benedikt Steudter vom TC Höhr-Grenzhausen mit 6:3; 6:2 gegen Frederik Betrams vom TC Rot-Weiss Troisdorf durch. Die Altersklasse männlich U12 gewann Finn Gerhardz vom TC BW Bad Ems mit 6:2; 6:2 gegen Simon Legler vom Dünnwalder TV. Den dritten Platz in dieser Altersklasse konnte sich Lukas Prangenberg vom gastgebenden TC Horhausen mit 6:4; 6:0 gegen Romeo Rehrmann vom TC Mülheim-Kärlich sichern. Hierfür nochmal herzlichen Glückwunsch! Die Nebenrunde der U14 gewann Paul Dobberstein vom TC Rot-Weiss Troisdorf. In der Nebenrunde der U12 siegte Nico Kaiser vom Dünnwaldter TV.

Ergebnisübersicht: U14 männlich: Finale: Steudter gegen Betrams 6:3 6:2, Halbfinale: Steudter gegen Klinkhammer (TC BW Hennef) 6:0 6:2, Betrams gegen Kohlmann (TC Rot Weiss Troisdorf) 6:2 6:0

U12 männlich: Finale: Gerhardz gegen Leger 6:2 6:2, Halbfinale: Gerhardz gegen Rehrmann 6:0 6:0, Legler gegen Prangenberg 6:3 6:3.

Nebenrunde U14: Sieger Paul Dobberstein. Nebenrunde U12: Finale Kaiser gegen Becker (TC Horhausen) 6:0 7:5.

Foto: Turnier-Sieger in der Klasse U 14 Benedikt Steudter vom TC Höhr-Grenzhausen (rechts) mit Turnierleiter Jonas Zabel. Foto: Tennisclub Horhausen