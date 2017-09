Veröffentlicht am 22. September 2017 von wwa

NEUWIED – Alter Hund, na und? – Tierheilpraktikerin Jana Schmidt (www.thp-jana-schmidt.de) hält am 14. Oktober, ab 18:00 Uhr, auf Einladung des Deutschen Dogge Clubs, OG-Koblenz, einen Vortrag über den Umgang mit alternden Hunden. Vieles können Hundehalter ihren vierbeinigen Freunden im Alter erleichtern und gleichzeitig den Geldbeutel schonen. Im Interesse der Hunde denen wir einen stressfreien Lebensabend wünschen lädt die Ortsgruppe Koblenz des DDC zu einem kurzweiligen Infoabend ein. Veranstaltungsort ist das Clubheim des SV Aubachtal. Wir laden hiermit alle Interessenten ein, sich am 14. Oktober ab 17:45 Uhr im Clubheim des SV-Aubachtal einzufinden. Es wird ein Kostenbeirtrag in Höhe von 10 Euro je Teilnehmer für den circa dreistündigen Vortrag erhoben. Die Besucher dürfen Fragen stellen. Speis und Getränke kann vor Ort erworben werden. Bei Rückfragen: info@moertel-paule.de

Anfahrtsbeschreibung: SV-Aubachtal , Im Löh , 56566 Neuwied, Übungsgelände/Clubheim, Abfahrt Dierdorferstr.553 , circa 400 Meter dem Feldweg folgen.