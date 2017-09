Veröffentlicht am 15. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreativ-Workshop „Minecraft“ in den Herbstferien – Das Kreisjugendamt Altenkirchen veranstaltet in Kooperation mit der Verbandsgemeindejugendpflege Flammersfeld einen Workshop der am 10. Oktober, in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen stattfindet.

Der Workshop richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Die Teilnehmer lernen kreativ Requisiten wie z. B. ein Diamanten-Schwert als Schlüsselanhänger oder eine Creeper-Spardose basteln. Der Kurs kostet 11 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisjugendpflege, Anna Beck, Telefon: 02681 81-2513 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.