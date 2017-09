Veröffentlicht am 20. September 2017 von wwa

KIRCHEN – Kompaktschulung zum Demenz Partner – Pflegestammtisch mit Sozialministerin Sabine Bätzing Lichtenthäler – Demenz Partner werden und damit ein Zeichen der Solidarität setzen, ist das Thema des fünften Kirchener Pflegestammtischs mit Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Mittwoch, 27. September, um 17:00 Uhr im DRK Krankenhaus Kirchen.

Der Pflegestammtisch bietet an diesem Abend eine Besonderheit an: Gemeinsam mit Ministerin Bätzing-Lichtenthäler können Interessierte an einer rund 90minütigen Kompaktschulung teilnehmen, um Demenz Partner zu werden. Die Schulung vermittelt, wie wir Menschen mit Demenz verständnisvoll begegnen können. Sie wird von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V., Selbsthilfe Demenz, angeboten und von Professor Dr. Andreas Fellgiebel, Chefarzt der Gerontopsychiatrie an der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, durchgeführt. Sie erfolgt in Form eines Vortrages und ist auch für ältere Besucherinnen und Besucher des Pflegestammtischs ohne jegliche Vorkenntnisse gut zu bewältigen.

Im Nachgang zu diesem Kurs erstellt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., Selbsthilfe Demenz Urkunden, die den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestätigt, dass sie Demenz Partner sind. Hier auch noch einmal der Link zu dieser Aktion https://www.demenz-partner.de/startseite.html