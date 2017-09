Veröffentlicht am 14. September 2017 von wwa

NEUWIED – Beirat hat Programm für interkulturelle Wochen beschlossen – Der Migrationsbeirat der Stadt Neuwied hat in seiner jüngsten Sitzung das Programm für die Interkulturellen Woche beschlossen, die am 15. September mit einer Ausstellung im Diakonischen Werk beginnen und bis zum 5. Oktober andauern. Zahlreiche interessante Veranstaltungen hat das Gremium auf die Beine gestellt, dabei Unterstützung von der städtischen Integrationsbeauftragten Dilorom Jacka erhalten. Nach Aussage des Migrationsbeirats bieten die Interkulturellen Wochen eine ideale Plattform, um sich über die Vielfältigkeit der Angebote zu informieren, deren Ziel die Integration ist. Die Beiratsmitglieder rufen die Bürger zur Teilnahme an den Veranstaltungen auf, die dazu beitragen sollen, das Zusammenleben unterschiedlichster Kulturen auf eine Basis zu stellen, die von gegenseitiger Toleranz und Achtung geprägt ist.