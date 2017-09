Veröffentlicht am 17. September 2017 von wwa

KOBLENZ – Personalassistent/in (IHK) Online – Erstqualifizierung im Personalbereich mit IHK-Zertifikat – Komplizierte gesetzliche Vorgaben, anspruchsvolle interne Anforderungen, immense Kosten bei Fehlern im Personalmanagement: Professionelle Personalarbeit wird zunehmend zum erfolgsentscheidenden Faktor. Betroffen davon sind Unternehmen jeder Größenordnung und aus allen Branchen. Zur Unterstützung der Personalarbeit bietet die IHK-Akademie Koblenz daher den berufsbegleitenden Online-Lehrgang zur/m Personalassistent/in (IHK).

Der sechsmonatige Kurs vermittelt den Teilnehmenden ein breites personalwirtschaftliches Grundlagenwissen in Routine- und Basisprozessen und ermöglicht Service- und Steuerungsaufgaben in Personalthemen kompetent wahrzunehmen. Ziel ist es, das Erlernte bereits während des Lehrgangs in der betrieblichen Praxis selbstständig anwenden. Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter, die neue Aufgaben im Personalwesen wahrnehmen oder eine Tätigkeit dort anstreben.

Der diesjährige Herbstkurs startet am 27. September. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.personalassistent-online.de. Ansprechpartner: Sarah Rube, Telefon 0261 30471-71, Email rube@ihk-akademie-koblenz.de