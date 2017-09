Veröffentlicht am 15. September 2017 von wwa

MUDERSBACH-BIRKEN – Erinnern und Lernen – kreisweite Veranstaltungsreihe erinnert an das Kriegsende vor 72 Jahren – Exkursion führt am Samstag, 16. September nach Mudersbach-Birken – Geschichte ist kein Fall fürs Museum, sie ist ein Schlüssel zur Zukunft. Erinnern bedeutet zugleich die Aneignung der eigenen Vergangenheit als ein Mittel gegen das Verdrängen und Vergessen – denn wer sich erinnert, hat die Chance, aus der Geschichte zu lernen – Grund genug für die Kreisvolkshochschule Altenkirchen sich dem Thema mit zahlreichen Exkursionen zu ehemaligen Schauplätzen des Krieges im Kreisgebiet zu widmen.

Die nächste Exkursion unter der Leitung von Ralf Anton Schäfer am Samstag, 16. September um 14:30 Uhr führt Interessierte nach Mudersbach-Birken. Nachdem die Verbände der 1. US-Armee im März 1945 aus dem Brückenkopf von Remagen ausgebrochen waren, begonnen sie damit, ihre Angriffe in Richtung der Sieg auszuweiten, um den Raum von letzten deutschen Soldaten zu bereinigen. Aus Richtung Eiserfeld-Kaiserschacht rückten die amerikanischen Soldaten auf Birken vor und drangen in den Ort ein, wo sie einen Sicherungsposten einrichteten. Während der Nacht setzte eine deutsche Patrouille in Niederschelderhütte über die Sieg um amerikanische Stellungen rund um Birken ausfindig zu machen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer amerikanischen Patrouille, die sich auf dem Weg zum eigenen Stützpunkt befand. Es kam zu einem kurzen, aber heftigen Feuergefecht. Die Ereignisse dieser Nacht werden bei der Exkursion erläutert und die Gruppe begibt sich auf den Weg der Angriffe nach Mudersbach herein.

Treffpunkt am 16. September ist der Friedhof in Birken. Die Exkursion dauert circa drei Stunden bei einer Wegstrecke von circa fünf Kilometern. Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen 02681-812212 oder kvhs@kreis-ak.de entgegen.