Veröffentlicht am 14. September 2017 von wwa

NEUWIED – „Kopf an Kopf“ – Porträts im Lauf der Zeit – StadtGalerie Neuwied zeigt ab 15. September Depotschau – Was verbindet ein schnellgeschossenes Selfie mit einem aufwendig gemalten Porträt? Auf den ersten Blick nicht so viel, betrachtet man aber die Entwicklung der Bildnismalerei vom Spätbarock bis zur Gegenwart sind sie doch enger miteinander verbunden als gedacht. Dies ist nur einer der Aspekte, den die StadtGalerie Neuwied mit ihrer neuen Ausstellung „Kopf an Kopf“ ab dem 15. September aufgreift.

Gezeigt werden Exponate, die ausschließlich aus dem Museumsdepot stammen und sowohl thematisch als auch chronologisch kategorisiert sind. Dazu gehören unter anderem Werke zeitgenössischer Künstler wie Rissa (Frau von K. O. Götz), Bildnisse des 19. Jahrhunderts sowie Porträts von Menschen bei der Alltagsbeschäftigung, von Repräsentanten des Neuwieder Adels und anderer prominenter Persönlichkeiten. Neben dem Sammlungsstifter Dieter Berninger ist auch eines seiner Lieblingsbilder – „Betender“ von Januarius Zick – zu sehen. Dies ist das erste Werk in der neu eingeführten „Kategorie Fundstücke“. Filmvorführung und eine Selfie-Station sind weitere Neuheiten, mit der die Ausstellung aufwartet.

Gewohnt unterhaltsam ist das Begleitprogramm zur Ausstellung: An den Sonntagen, 17. September und 12. November, 15:00 Uhr, sowie auf Anfrage wird eine Kuratorenführung angeboten, die ausführlich die Entwicklung der Porträtmalerei erklärt. Auch Kindern ab sechs Jahren wird das Thema mit dem Mittwochworkshops „Schnipp, Schnapp, Scherenschnitt“ näher gebracht. Nach einer Rallye durch die Ausstellung werden im Scherenschnitt Kopfprofile gefertigt. Termine sind der 20. September, 5. und 18. Oktober jeweils 14:00 Uhr. Um Voranmeldung wird gebeten. Ute Hartmann-Wenig und Rainer Neuendorff werden bei ihrer Lesung „Ringelstern und Morgennatz“ von András Orban am Klavier begleitet. Für diese Veranstaltung am Samstag, 7. Oktober, 18:00 Uhr wird eine Kartenreservierung empfohlen. Ebenso für Freitag, 3. November, 18:00 Uhr, zu „Neuwieder Nippes!?“. An diesem Abend können Besucher ihre Kellerschätze und Dachbodenfunde von fachkundigen Experten schätzen lassen. Diese müssen mit Bild per Mail oder Post bis zum 15. Oktober in der StadtGalerie vorliegen. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm mit Eintrittspreisen gibt es unter www.neuwied.de/galerie.html

Die Ausstellung „Kopf an Kopf“ ist vom 15. September bis zum 12. November in der StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 mittwochs von 12:00 bis 17:00 Uhr, donnerstags bis samstags von 14:00 bis 17:00 Uhr, sonntags / feiertags von 11:00 bis 17:00 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung zu sehen. Weitere Informationen: Schlossstraße 2, 56564 Neuwied (für Navis: Deichstraße 1), 02631 20687, stadtgalerie@neuwied.de oder in Facebook: Stadtgalerie Neuwied.