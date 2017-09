Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Französisch à la carte! Französisch für Anfänger – Für diejenigen, die Französisch von Anfang an erlernen möchten und deren Ziel es ist, in den wichtigsten Situationen des täglichen Lebens einem Gespräch in französischer Sprache zu folgen und sich verständigen zu können, ist der aktuelle Sprachkurs „Französisch für Anfänger“, der am Mittwoch, 20. September um 18:30 Uhr in Altenkirchen startet, das richtige Angebot.

In diesem Französischkurs erhalten Anfänger und Anfängerinnen ohne jegliche Vorkenntnisse einen besonders leichten Einstieg in die französische Sprache. Der Hauptaugenmerk des Kurses unter der Leitung von Elke Orthey mit insgesamt zwölf Terminen à 90 Minuten liegt auf dem mündlichen Sprachgebrauch. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 02681-812212 oder unter kvhs@kreis-ak.de.