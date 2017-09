Veröffentlicht am 16. September 2017 von wwa

REGION – Argumente gegen Stammtischparolen – Schulung für ehrenamtliche Helfer in der VHS – Torsten Jäger, Referent beim Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz, referiert am Donnerstag, 28. September, ab 16:30 Uhr über das Thema „Sprachfähig in der Flüchtlingsdebatte – Fakten und Argumente gegen echte Parolen und Vorurteile“. Dies ist auch der Titel einer Online-Broschüre, die Jäger vorstellt. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsarbeit und alle Interessierte. Jäger will ihnen Argumentationshilfen gegen diejenigen an die Hand geben, die sich massiv gegen die Integrationspolitik wenden. Beigeordneter Michael Mang führt in das Themengebiet ein, es moderiert die städtische Integrationsbeauftrage Dilorom Jacka. Um eine Anmeldung bis zum 25. September wird gebeten per Mail an djacka@neuwied.de oder per Telefonanruf unter der Nummer 02631 802 284.