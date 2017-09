Veröffentlicht am 13. September 2017 von wwa

SEIFEN – Sitzung des Ortsgemeinderates Seifen – Am Dienstag, 26. September, findet ab 19:00 Uhr in der „Bürger- und Freizeithütte“, Waldweg 3 in Seifen, einer öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Erweiterung der bestehenden Abrundungssatzung durch die Aufstellung einer Ergänzungssatzung „Breiter Weg“ gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB;

Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vorgetragenen Anregungen,

Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen,

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB;

Beratung und Beschlussfassung über das Sanierungskonzept der Straßenbeleuchtung;

Verschiedenes.