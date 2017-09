Fahranfänger legt sein Fahrzeug auf das Dach

Veröffentlicht am 13. September 2017 von wwa

SELBACH – Verkehrsunfall auf der K 130 – Ein 19jähriger Fahranfänger befuhr am Samstag, 09. September, gegen 18:45 Uhr, mit seinem Pkw die K130 von Selbach kommend in Richtung Schönstein. In einer Rechtskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug, das schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden.