A K T U E L L Geländewagen prallt gegen Baum – Fahrerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 12. September 2017 von wwa

A K T U E L L – RAUBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 123 – Eine Person schwer verletzt Dienstagmittag, 12. September, gegen 13:15 Uhr verlor die Autofahrerin eines allein beteiligten Geländewagen auf der K 123 von Niederhofen in Fahrtrichtung Raubach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und der Geländewagen prallte mit der Fahrerseite in Höhe der B-Säule gegen einen Baum. Die eingeklemmte Fahrerin musste durch die Feuerwehr Raubach mit schweren Gerät befreit werden. Sie wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die leicht verletzte Beifahrerin befreite sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug.