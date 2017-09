Flohmarkt der 1.000 Schätze am Bürgerhaus in Obererbach

Veröffentlicht am 14. September 2017 von wwa

OBERERBACH – Flohmarkt der 1.000 Schätze Am Sonntag, 24. September, werden am Bürgerhaus in Obererbach für Speicherfunde, Trödel, selbstgemachte Sachen, Kunsthandwerke und Pflanzenableger neue Besitzer gesucht. Ob verkaufen oder tauschen bestimmen die Anbieter. Das Spektakel startet um 11:00 Uhr. Erstmalig veranstaltet das Dorftreff Team Obererbach eine gemeinsame Schnippelparty. Jeder ist eingeladen etwas zur Suppe beizutragen. Ob Gemüse, Kartoffeln oder Kräuter, alles ist für eine gute Gemüsesuppe willkommen. Wenn dann noch helfende Hände und Schnippelwerkzeug mitgebracht werden, können sich alle über ein leckeres, hausgemachtes „Quer durch den Garten“ freuen.

Weitere Informationen und Anmeldungen für die Flohmarktstände bis Freitag 21. September bei Doris Monier 02681/1242 oder Theresia Schäfer 02681/6547.