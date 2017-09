Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

BAD HONNEF – Bürgernahe Informationen mit der BHAG Plus App – Der Strom ist ausgefallen? Eine Baustelle macht neugierig oder beeinträchtigt den Verkehr? Wann macht das ServiceMobil der Bad Honnef AG (BHAG) in meiner Nähe Station? Die neue Version der kostenlosen BHAG Plus App bündelt jetzt aktuelle und bürgernahe Informationen. Auch Nichtkunden können von der neuen Version der App profitieren. Über die BHAG Plus App können alle Bürger, egal bei welchem Anbieter sie Kunde sind, Störungen im Energieversorgungsnetz der Bad Honnef AG melden. „Wenn Probleme auftreten, ist es wichtig, dass den Menschen sofort geholfen wird. Dann sollte niemand lange nach der Telefonnummer eines Anbieters suchen müssen. Über die App wird jeder über einen Click-to-call (CTC)-Button mit der Leitstelle verbunden, die 24 Stunden, sieben Tage in der Woche erreichbar ist“, erläutert Lucas Birnhäupl, BHAG Marketingleiter, einen Vorteil der neuen App Version.

Es gibt noch mehr. Die BHAG Plus App gibt auch eine detaillierte Übersicht über alle Baustellen im Netzgebiet der BHAG oder an denen sie beteiligt ist. Nutzer können sich mit der App informieren. Was wird gebaut? Wer ist beteiligt? Und vor allem, wie lange bleibt die Baustelle noch bestehen, die möglicherweise den Verkehrsablauf beeinträchtigt? „Die Übersicht zeigt auch, wer Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist“, erläutert Birnhäupl. Die App informiert auch darüber, wo das ServiceMobil gerade Station macht. Wer einen Rückruf oder einen Besuch für ein Informationsgespräch bei sich zuhause durch die BHAG wünscht, kann dies auch direkt mithilfe der App vereinbaren.

Für Kunden der BHAG bietet die App allerdings noch etwas mehr. Kunden können beispielsweise von Vorteilen und Rabatten bei mehr als 120 Partnern profitieren, wie beispielsweise im Einzelhandel, in der Freizeit, der Gastronomie oder im Wellnessbereich. Weitere Informationen unter www.bhag.de/vorteilsprogramm. Die BHAG Plus App kann im App Store und über Google play heruntergeladen werden.