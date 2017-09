Unfallflüchtiger kehr zum Unfallort zurück

Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

SELBACH – Verkehrsunfall auf der L 278 – Unfallflucht – Trunkenheit – Der 20jährige Fahrer eines Kleinwagens geriet am Sonntagmorgen, 10. September, gegen 03:50 Uhr, beim Abbiegen von der L278 auf die K130 (Abzweig Selbach) aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in die Schutzplanke. Dadurch wurde sein Wagen massiv beschädigt und blieb an der Unfallstelle zurück. Der Fahrer selbst suchte zunächst das Weite. Andere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei. Während sie sich an der Unfallstelle noch einen Überblick verschaffte, kam der Fahrer zurück und gab sich als solcher zu erkennen. Da er alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe genommen und sein Führerschein sichergestellt.