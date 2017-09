79jähriger Niederländer tödlich verunglückt

Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

PLAIDT – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 117 zwischen Plaidt und Ochtendung – Am Sonntagmittag, 10. September, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein Fahrzeug aus den Niederlanden aus Richtung Köln die Abfahrt Plaidt der BAB 61. Der 79jährige Fahrer wollte nach links in Richtung Ochtendung abbiegen. Hierbei übersah er einen von links aus Richtung Ochtendung kommenden Reisebus aus Nordrhein-Westfallen. Der Reisebus konnte trotz Vollbremsung den Unfall nicht verhindern und fuhr seitlich gegen den Wagen. Der wurde durch die Aufprallenergie nach links über die Gegenfahrbahn, durch den Straßengraben und in den etwa 50 Meter entfernten Hof einer Firma geschleudert. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, seine 77jährige Beifahrerin wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit, der Fahrer mußte durch die Feuerwehr Plaidt herausgeholt werden.

Trotz sofort eingeleiteter Erstversorgung und Reanimation verstarb der Fahrer wenige Stunden später im Krankenhaus. Seine Beifahrerin wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus nach Koblenz eingeliefert. In dem Reisebus wurden von der 40köpfigen Reisegruppe insgesamt fünf Personen zwischen 30 und 50 Jahren durch den Aufprall verletzt. Drei Personen erlitten leichtere Verletzungen, ein Mann brach sich den Fußknöchel, ein 71jähriger Mann erhielt wahrscheinlich ein Schädel-Hirntrauma und verbleibt die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus.

Die Insassen des Reisebusses wurden durch die Notfallseelsorge vor Ort und später im Feuerwehrgerätehaus in Plaidt versorgt. Die L 117 wurde in beide Richtungen für circa 3,5 Stunden gesperrt. Zudem wurde die Abfahrt Plaidt der BAB 61 aus Richtung Köln ebenfalls für diesen Zeitraum gesperrt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit circa 50.000 Euro an. Im Einsatz waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Plaidt, 14 Einsatzkräfte des DRK, drei Notärzte, ein Polizeihubschrauber, ein Rettungshubschrauber, zwei Kräfte der Straßenmeisterei Kruft, drei Seelsorger, zwei Polizisten der Autobahnpolizei Mendig und sechs Polizisten der PI Andernach.