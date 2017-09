Malerin Anne L. Strunk aus Daaden stellt ihre Werke in der LJA Altenkirchen aus

Veröffentlicht am 8. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Starke bunte Frauen in der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen – Die Malerin Anne L. Strunk aus Daaden stellt ihre Werke unter dem Motto “Starke bunte Frauen“ in der LJA Altenkirchen aus. Nach der Eröffnung durch Helga Seelbach erteilte diese das Wort an Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die die Gleichstellung von Mädchen und Frauen in Frage stellte und den zunehmenden Widerstand gegen Geschlechtergerechtigkeit. Karin Zimmermann und Silke Seyler griffen dieses Thema humorvoll in ihrem Kabarettprogramm auf. In seiner Laudatio würdigte Landrat Michael Lieber die Arbeit der Künstlerin Strunk und die Lebensfreude die nicht nur durch ihre Bilder zum Ausdruck kommt. Mit viel Gespür und Einfühlungsvermögen, so Lieber, bringt Frau Strunk die Frauen auf die Leinwand die kraftvoll, selbstsicher und durch die kräftigen Farben noch verstärkt, den Beschauer beeindrucken. Musikalisch abgerundet wurde die Veranstaltung mit Gesang von Karina Müller, die von Mathias Rabsch am Klavier begleitet wurde. Die sehenswerte Ausstellung ist in den Räumen der Landjugendakademie bis zum 04. Oktober an Werktagen von 09:00 bis 16:00 Uhr zu besichtigen. (rewa) Fotos: Renate Wachow