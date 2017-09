Veröffentlicht am 13. September 2017 von wwa

NEUWIED – Fit im Quartier geht in eine neue Runde – Sport unter der Rheinbrücke mit fachlicher Anleitung – Die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung unter freiem Himmel lockte schon bei den ersten beiden Schnupperterminen zahlreiche Bürger zu „Fit im Quartier“ unter die Rheinbrücke.

Durch die Brücke quasi überdacht und durch das neue Beleuchtungskonzept auch bei Dunkelheit zu nutzen, bietet der Sportbereich vielfältige Möglichkeiten, Kraft aufzubauen sowie Gelenke zu mobilisieren und zu stabilisieren.

Nun bieten das Quartiermanagement der Sozialen Stadt und das Therapiezentrum Balance, zum letzten Mal in diesem Jahr, die Möglichkeit einer professionellen Begleitung. Am Dienstag, 19. September, ab 18:00 Uhr werden die Physiotherapeuten Nadine Becker und Rene Gebauer erneut vor Ort sein und verschiedene Übungen an den Geräten zeigen.

Das Schnuppertraining ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 02631 863070, stadtteilbuero@neuwied.de, oder im Therapiezentrum Balance, Langendorfer Straße 84 – 86, 02631 9557748, info@balance-neuwied.de