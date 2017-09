Veröffentlicht am 8. September 2017 von wwa

ELKHAUSEN – Dorfgemeinschaft Katzwinkel-Elkhausen stell Heimatkalender vor – Der Heimatkalender 2018 ist bereits der vierte, den die Dorfgemeinschaft Katzwinkel-Elkhausen e.V. auf dem Basar in Elkhausen präsentiert und angeboten hat. Der Preis pro Kalender beträgt 7,00 Euro, davon erhält das Basar-Team für sein soziales Projekt, jeweils einen 1,00 Euro. Der Kalender kann ab sofort bei folgenden Verkaufsstellen bestellt werden: LVM Versicherungen Kern, Telefonladen Wissen Thomas Höhn, Bäckerei Blatter, Landgasthaus Schneller, Haus Marienberge, Medizinische Fußpflege Martina Schroth, Karl Heinz Weber (ehem. Friseursalon), Lädchen Hof Fähringen Katharina Wäschenbach und per Mail (katzwinkel-elkhausen@t-online.de) beim Verein. Der Kalender 2018 wird an Hand der eingegangenen Bestellmenge gedruckt und Anfang Dezember ausgeliefert.

Der Kalender hat DIN-A3 Format. Jede Seite enthält ein Monatsfoto, darunter befindet sich das Kalendarium mit Tag- und Wochenübersicht, sowie Platz für Notizen. Unter den Kalenderdaten sind die monatlichen Veranstaltungstermine im Jahre 2018 aufgelistet. Die Stammdaten aller Vereine/Vereinigungen befinden sich auf der letzten Seite des Kalenders. Die Fotomotive der Monatsbilder zeigen Aufnahmen, aus Natur/Landschaft, von Ortsteilen, Aktionsbilder vom örtlichen Geschehen und erstmalig auch historische Aufnahmen. Das Titelblatt wurde von Christel Höhn gestaltet und zeigt die Bonifatiuskirche in Elkhausen. Die jahreszeitlichen Landschaftsaufnahmen (März, April, Oktober, November), sowie das Foto von der Maifeier und das Krippenfoto (Dezember) wurden alle von Christel Höhn aufgenommen. Im Januar ist die winterliche Brücke der Grube Vereinigung zu sehen. Über diese Brücke wurde das Eisenerz vom Schacht II zur Verladestation gebracht. Von hier erfolgte der Transport per Grubenbahn nach Wissen zur Aufbereitungsanlage. Das farbenprächtige Karnevalsfoto im Februar, zeigt die ehemaligen Drei-Gestirne aus den Jahren 2012, 2015, 2016, 2017. Die Luftbildaufnahme im Monat Juni, wurde uns vom Segelflugclub (SFC) zur Verfügung gestellt und zeigt einen Ortsteil von Katzwinkel (Alte Post-, Knappen-, Erlenstraße). Die im Juli zu sehende Baumallee aus dem Jahre 1970 im Wiesengrund, musste dem beim Ausbau der L279 weichen. Sehenswert ist auch die historische Aufnahme aus dem Jahre 1941, sie zeigt die kath. Kirche St. Bonifatius, das Pfarrheim und wenige Häuser in Elkhausen.