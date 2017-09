Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei im Zeitraum 11. bis 15. September –

Montag, 11. September: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Villip auf der Villiper Hauptstraße, in Uedorf auf der L 300 und in Miel auf dem Heidgesweg;

Dienstag, 12. September: in Oberkassel auf der Langemarckstraße, in Beuel auf der Niederkasseler Straße, in Meckenheim auf der Adendorfer Straße und in Bonn auf der August-Bebel-Allee;

Mittwoch, 13. September: in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Bonn auf der Graurheindorfer Straße und der Reuterstraße und in Niederbachem auf der L 123;

Donnerstag, 14. September: in Stieldorf auf der Oelinghovener Straße, in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in Friesdorf auf der Ürziger Straße und in Sechtem auf der Bahnhofstraße;

Freitag, 15. September: in Uthweiler auf der Siegburger Straße, in Bad Honnef auf der Karl-Simrock-Straße, in Sandscheid auf der L 268 und in Meckenheim auf der L 262/Höhe Sängerhof. Weiterhin kann es im gesamten Kreis- und Stadtgebiet zu kurzfristigen Kontrollen kommen.