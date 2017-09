Veröffentlicht am 8. September 2017 von wwa

ENGERS – FV Engers feiert Einweihung des Kunstrasenplatzes im neuen Stadion am Wasserturm – Die Sanierungsarbeiten im Stadion am Wasserturm sind nach nur fünf Monaten abgeschlossen und der FV Engers 07 freut sich mit seinen Mitgliedern über das neue Grün des Kunstrasenplatzes. Zur Einweihung waren neben vielen Sportlern auch Staatsekretär Ronald Stich, MdB Erwin Rüddel, Bürgermeister Einig und Sportdezernent Michael Mang angereist. Der Vorsitzende des FV Engers, Martin Hahn begrüßte die Gäste und übergab das Micro dem örtlichen Pastor, der den Platz mit viel Weihwasser segnete. Anschließend begann das Benefizspiel Ü 40 Auswahl des VF Engers gegen die Lotto-Elf Rheinland Pfalz im neuen Wohnzimmer des FV Engers 07 dem Stadion am Wasserturm.

Die Baukosten von 655.000 Euro sind gut angelegt, denn der Verein leistet tolle Jugend und Integrationsarbeit und konnte im letzten Jahr mit seiner 1. Mannschaft in die Oberliga aufsteigen. Auf dem neuen Kunstrasenplatz wurde bei Livemusik, kulinarischen Angeboten vom Grill und kühlen Getränken am Bierbrunnen das Ereignis noch kräftig gefeiert.