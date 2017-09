Veröffentlicht am 11. September 2017 von wwa

KATZWINKEL – Feuerwehr beim Katzwinkler Seniorentreff – In einem recht interessanten Fachbeitrag durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen Löschzug III Katzwinkel wurde den anwesenden Gästen das A&O des vorbeugenden Brandschutz nahegebracht. Bei der eingehenden Vorstellung konnte man erfahren, dass die 35 Wehrleute im Jahr 2016 bis jetzt zehn Einsätze gefahren haben. Eindringlich wiesen die Wehrleute auf die fünf W hin:

– Wo ist es passiert?

– Was ist passiert?

– Wie viele Personen sind betroffen?

– Welche Zustände/Verletzungen sind zu melden?

– Warten auf Rückfragen?

Weiterhin wurden die neueste Generation der Rauchmelder vorgestellt und es wurde in die Handhabung von Feuerlöschern eingeführt. Höhepunkt der Veranstaltung war das Löschen eines Fettbrandes und die Vorstellung eines Löschfahrzeugs samt der kompletten Einrichtung. Zum Abschluss stellten sich Volker Hain, Thomas Pfeiffer und Daniel Freese den zahlreichen Fragen und wurden mit Dank in Form einer kleinen Spende an den Nachwuchs, die Jugendfeuerwehr, der Feuerwehr Katzwinkel verabschiedet.

Zu einem weiteren Highlight des Oktobertreffs am 10. Oktober, ab 10:00 Uhr im Schützenhaus Elkhausen-Katzwinkel wird hingewiesen. Berthold Schwarz vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. wird seinen Vortrag vom November 2016 mit Beispielen zur Mobilität im Alter ergänzen wozu mittlerweile auch der Gebrauch von E-Bikes gehört.