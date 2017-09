Veröffentlicht am 11. September 2017 von wwa

DIERDORF – MS Gruppe Dierdorf kann auf Erwin Rüddel setzen Zum Programm des CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel gehören auch Besuche und Treffen bei Vereinen und Verbänden aus dem Gesundheits- und Pflegebereich. Schließlich pflegt Rüddel, auch als pflegepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, den Kontakt mit diesen Organisationen vor Ort in seinem Wahlkreis. „Es ist mir wichtig die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Betroffenen zu kennen, um ihnen helfen oder mich vermittelnd einschalten zu können“, so der Gesundheitspolitiker. Beim jüngsten Treffen mit der MS Gruppe Dierdorf ging es um den speziellen Fall eines Gruppenmitglieds, der auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist. Ihm war sein mobiles Fortbewegungsmittel kaputt gegangen und die zuständige Krankenkasse hatte ihr hilfebedürftiges Mitglied zunächst mit aufschiebender Auskunft alleine gelassen, woraufhin der Mann gut drei Wochen vom Leben abgeschnitten war. „So etwas darf absolut nicht passieren“, kritisierte Rüddel, der sich dieser Angelegenheit nochmals explizit annehmen wird, eben auch als Schirmherr der MS Gruppe Dierdorf. Deren Vorsitzende Monika Dörsch lobte sowohl das Engagement Rüddels, als auch den kontinuierlichen Kontakt mit dem heimischen Abgeordneten: „Wir freuen uns, dass wir auf Erwin Rüddel setzen können. Denn er beweist immer wieder, dass er sich unser nicht pro forma annimmt, sondern dass er für uns realer Ansprech- und Hilfepartner ist. Auch dazu sind unsere regelmäßigen Treffen um 14.30 Uhr, am letzten Mittwoch eines Monats, im Evangelischen Gemeindehaus in Dierdorf bestens geeignet.“ So war es auch diesmal. „Gesundheitlich beeinträchtigte und medizinisch hilfebedürftige Menschen sollen wissen und spüren, dass sie in mir einen Gesundheitspolitiker haben, der für sie greifbar ist“, bekräftigte Erwin Rüddel. Foto: Reinhard Vanderfuhr/Büro Rüddel