Förderturm in Willroth – Tag des offenen Denkmal in der Verbandsgemeinde Flammersfeld

7. September 2017

WILLROTH – Tag des offenen Denkmal in der Verbandsgemeinde Flammersfeld – Förderturm in Willroth: 2017 ist wieder eine erfolgreiche Saison für den Förderturm der Grube Georg in Willroth. Viele Besucher nahmen inzwischen an den Führungen teil und bekamen einen Eindruck von der Willrother Bergbau-Geschichte. Von der Aussichtsplattform an den Seilscheiben bietet der Förderturm die Möglichkeit, den Westerwald aus der Vogelperspektive zu bewundern. Interessierte, nicht nur aus unserer Region, sondern auch Besucher aus aller Welt waren inzwischen auf dem Förderturm der ehemaligen Grube Georg. Am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 10. September, hat man wieder die Möglichkeit, das Industriedenkmal Förderturm der Grube Georg zu besichtigen und bis zu den Förderrädern hochzusteigen. Anmeldungen können über die Bürgerinitiative Willroth, Jürgen Kalscheid, Telefon: 02687 7909043, und Thomas Schug, Mobil: 0179/1158396, erfolgen. Vorträge finden an diesem Tag um 11:00 und 14:00 Uhr statt. Führungen werden nach Bedarf angeboten. Kinder unter 14 Jahren dürfen aus Sicherheitsgründen den offenen Förderturmteil nicht betreten. Foto: Team wwa