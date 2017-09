Alvenslebensstollen Burglahr

Veröffentlicht am 7. September 2017 von wwa

BURGLAHR – Tag des offenen Denkmals in der Verbandsgemeinde Flammersfeld –Der Alvenslebenstollen in Burglahr: Der Alvenslebenstollen ist ein bergbauliches Kleinod in der Ortsgemeinde Burglahr. Er ist ein Wasserlösungsstollen der Grube Louise (Bauzeit: 1835 bis 1864). Der Stollen gewährt einen sehr guten Einblick in die bergmännische Arbeit alter Art. Er ist seit 1999 für Besucher zugänglich und auf 400 Meter befahrbar. Seit der Eröffnung des Stollens haben über 7.000 Besucher an Führungen teilgenommen. Am Sonntag, 10. September werden um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr Führungen und bergbauliche Vorträge angeboten. Kontakt: Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld, Telefon: 02685/809-192 und 809-193